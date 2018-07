Betrug: Ihrlersteiner wird um 3.000 Euro geprellt

Die Polizei in Kelheim berichtet von einer Betrugsmasche, mit der ein Mann um einen vierstelligen Betrag gebracht wurde. Gleichzeitig warnt man die Bevölkerung vor ähnlichen Fällen.

Der Polizeibericht:

Am 08.07.18 gegen 13.30 Uhr erstattete ein 57-jähriger Mann aus Ihrlerstein Anzeige wegen Betrugs. Der Mann erhielt mehrere Anrufe in der Zeit von 03. bis 06.07.18 von einer angeblichen Soldatin der US Friedensmission im Iran, die einen Koffer mit 2,5 Millionen Dollar gefunden hat und diesen nun zur Bewachung schicken möchte. Er sollte die Hälfte des angegebenen Betrages erhalten. Für Transportkosten und dgl. überwies er per Western Union insgesamt 3.000 Euro nach Senegal. Diese Vorgehensweise ist bei der Polizei unter der Bezeichnung „Nigeria Connection“ bekannt.

