Bernhardswald: Unbekannter randaliert im Kindergarten

Ein bisher Unbekannter hat am vergangenen Wochenende im Kindergarten in Bernhardswald randaliert. Dabei hat er Schaden in Höhe von 2000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Hier die Polizeimeldung:

Im Zeitraum von Freitagabend, 12.07.2019 bis Montagmorgen, 15.07.2019 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt auf das Kindergartengelände in der Kreuther Straße und verursachte mutwillig Schäden in Höhe von über 2.000 Euro an verschiedenen Einrichtungs- und Spielgegenständen. Darüber hinaus brachte der Täter noch ein verbotenes Kennzeichen an, welches umgehend entfernt wurde. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wem sind am Wochenende Personen aufgefallen, die sich auf dem Kindergartengelände aufgehalten haben? Mitteilungen werden an die Tel-Nr. 09402/9311-0 erbeten.