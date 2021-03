Bernhardswald: Exhibitionist gesucht

Am Montag hat ein Mann aus seinem Auto heraus Frauen angesprochen. In einem Fall ist es laut Polizei zu „exhibitionistischen Handlungen“ gekommen. Die sucht nun nach dem ca. 30-jährigen Mann.

Hier die Meldung der Polizei

Am Montag, 01.03. gegen 16.00 Uhr wurden innerhalb kurzer Zeit zwei Frauen aus einem Pkw heraus angesprochen. Der Fahrer versuchte die Angesprochene in ein Gespräch zu verwickeln.

In einem Fall kam es hierbei zu exhibitionistischen Handlungen des Mannes in dem Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Audi. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hat der ca. 30-jährige Mann keinen direkten Bezug zur Tatörtlichkeit. Er befand sich offensichtlich auf der Durchfahrt, als er die Frauen in Bernhardswald ansprach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Tel.-Nr. 09402/9311-0 in Verbindung zu setzen.