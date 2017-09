Berhardswald: Zwei Reiterinnen abgeworfen

Bei der Ausfahrt Beratzhausen auf der A3 hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein LKW ist direkt an der Ausfahrt über die Leitplanke in den Wald gerauscht. …

Unfall auf A3 Bei der Ausfahrt Beratzhausen auf der A3 hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein LKW ist direkt an der Ausfahrt über die Leitplanke in den Wald gerauscht. …

Mit einem Beil soll ein 38-Jähriger in Mantel (Landkreis Weiden) einen Arbeitskollegen attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte …

Weiden: Streit eskaliert – Arbeitskollege mit Beil angegriffen Mit einem Beil soll ein 38-Jähriger in Mantel (Landkreis Weiden) einen Arbeitskollegen attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte …

