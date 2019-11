Beratzhausen: vermisste 80-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Nach stundenlanger Suche konnte gestern Abend (8.11.) eine vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Mitteilung der Polizei:

Am Freitag Abend teilten die Angehörigen einer 80jährigen Seniorin aus Rechberg der Polizeiinspektion Nittendorf mit, dass sie die ältere Dame seit mehreren Stunden nicht mehr auffinden können. Eine Absuche der näheren Umgebung des Wohnhauses in Rechberg durch die Angehörigen verlief bislang negativ. Daraufhin wurde aufgrund der kühlen Außentemperaturen und der mittlerweile herrschenden Dunkelheit ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften alarmiert. Alle umliegenden Feuerwehren wurden unter Leitung der Feuerwehr Rechberg und des Kreisbrandinspektors in die Suche nach der Seniorin eingebunden. Seitens der Polizei waren zwei Personensuchhunde im Einsatz. Die Hunde konnten schließlich die Spur der Seniorin aufnehmen und die Feuerwehrkräfte an ein Gebüsch am Ortsrand von Rechberg heranführen. Dort konnte die Frau durch Kräfte der Feuerwehr wohlauf angetroffen werden. Sie hatte sich dort verlaufen und in der Dunkelheit den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Die Seniorin konnte letztlich ohne Blessuren wohlbehalten durch die Feuerwehr an ihre Angehörigen übergeben werden.