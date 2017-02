Am Montag, 06.02., gegen 06.40 Uhr, kam es in der Laaberer Straße in Beratzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau wollte am Fußgängerüberweg die Straße überqueren.

Ein 41jähriger Autofahrer, er fuhr ortseinwärts, übersah die Fußgängerin, erfasste sie und schleuderte sie zu Boden. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die schwer verletzte Frau. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

PM/MF