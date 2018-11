Bayernwerk Natur GmbH spendet an KlinikClowns

Statt Kunden Weihnachtsgeschenke zu machen, möchte die Bayernwerk Natur GmbH kranken Menschen in Regensburg eine kurze Auszeit von trüben Gedanken schenken. 5000 Euro spendet das Energieunternehmen für Besuchstage der KlinikClowns bei pflegebedürftigen Menschen.

Die Weihnachtsspende soll all denjenigen eine Freude bringen, für die in schwieriger Zeit eine fröhliche Ablenkung eine besondere Hilfe sein kann. Am Donnerstag, 29. November, besuchte Werner Dehmel, Geschäftsführer Bayernwerk Natur, die KlinikClowns „Dr. Beppo“ und „Frau Dr. Zottel“ in der Regensburger Klinik St. Hedwig und überreichte ihnen und der Vorsitzenden von KlinikClowns Bayern e.V., Elisabeth Makepeace, den Spendenscheck.

„Die KlinikClowns bringen bei ihren Visiten Magie und Fantasie in die Krankenstationen. Mit ihrem großartigen Einsatz lenken sie von Krankheit, Schmerzen, Angst und Sorgen ab. Der KlinikClown-Verein hat ein klares Ziel: Mit Lachen und Humor zu helfen. Wir freuen uns sehr, diese wertvolle Arbeit am Unternehmensstandort in Regensburg zu unterstützen.“ – Werner Dehmel, Geschäftsführer Bayernwerk Natur

Kranken Menschen und Kindern in einer schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sei wunderbar und könne viel Positives bewirken. „Die KlinikClowns schenken Lebensmut und neue Energie. Das möchten wir als bayerisches Unternehmen mit einer historisch engen Verbundenheit zu Land und Leuten würdigen“, sagte Werner Dehmel. Als Alternative für die Ausgaben für Sachgeschenke an Weihnachten vergibt die Natur-Tochter der Bayernwerk AG jährlich 5000 Euro an soziale Einrichtungen und Projekte.

Die beiden Clowns und Elisabeth Makepeace bedankten sich herzlich, denn nur mit Hilfe von Spenden sind regelmäßige „Clownsvisiten“ bei den kleinen Patienten in der Hedwigsklinik möglich. Seit fast zwei Jahrzehnten besuchen die KlinikClowns hier die kranken Kinder und sorgen mit Spaß und Clownerie und einfühlsamer, persönlicher Zuwendung für eine oft maßgebliche Erleichterung ihres Krankenhausaufenthalts. Auch im Uniklinikum KUNO sind die KlinikClowns regelmäßig „auf Visite“ anzutreffen, sowie in mehreren Regensburger Seniorenheimen und in einem neurologischen Pflegeheim am medbo Bezirksklinikum Regensburg.

Ausführliche Informationen über die KlinikClowns findet man unter www.klinikclowns.de, über die Bayernwerk Natur GmbH unter www.bayernwerk-natur.de

Pressemitteilung Bayernwerk Natur