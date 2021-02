Bayerns Einzelhandel kündigt Klage an: «Totalversagen der Politik»

Die Maßnahmen im Freistaat

Nach einer Video-Konferenz des Kabinetts hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag mehrere Regelungen für den Freistaat verkündet. So läuft die landesweite Ausgangssperre in Bayern zum Ende der Woche aus. Nur in Städten oder Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 soll es dann noch eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr geben.

Die Grundschulklassen sollen in Bayern am 22. Februar wieder in die Schulen zurückkehren. An der Grenze zu Tschechien soll es, aufgrund der Infektionslage im Nachbarland, wohl sogenannte stationäre Grenzkontrollen geben.

Bereits am Mittwoch war die Verlängerung des Corona-Lockdowns durch die Ministerprädidentenkonferenz bekannt geworden. Bevor über weitere Lockerungen und auch eine Öffnung des Einzelhandels gesprochen werde, müsse eine stabile Inzidenz von 35 erreicht werden. Eine Regelung die jetzt von den Händlern massiv kritisiert wird.

MF

Pressekonferenz aus München

Die Pressekonferenz aus München zu den heutigen Entscheidungen in Bayern und weitere Corona-Nachrichten sehen Sie hier: