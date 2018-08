Bayernliga: DJK Vilzing und Trainer Karmann gehen getrennte Wege

Der SSV Jahn Regensburg hat am Wochenende seine beiden Testspiele gegen Schweinfurt und Cham gewonnen. Am Freitagabend gab es in Ried gegen den Regionalligisten Schweinfurt einen …

SSV Jahn gewinnt Testspiele gegen Schweinfurt und Cham Der SSV Jahn Regensburg hat am Wochenende seine beiden Testspiele gegen Schweinfurt und Cham gewonnen. Am Freitagabend gab es in Ried gegen den Regionalligisten Schweinfurt einen …

Ostbayerns Sportler des Jahres geehrt Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Jahn-Mitgliederversammlung: Klare Absage an Investor Schober Zur Mitgliederversammlung des SSV Jahn sind am Abend 369 Mitglieder in die Regensburger Fußball Arena gekommen. Mit Spannung war erwartet worden wie der Vorstand des Vereins auf …

