Bayern: Zeugnisvergabe und Belohnung für gute Noten

"Freie Fahrt für Einserschüler" bei agilis

Am 30. Juli können Einserschüler mit den agilis-Zügen kostenlos durch Bayern fahren. Schüler, die mindestens einen "Einser", ein "sehr gut" oder eine entsprechende Punktzahl im aktuellen Jahreszeugnis vorweisen können, dürften damit am ersten Tag der Sommerferien alle agilis-Züge in den Netzen Mitte und Nord kostenfrei nutzen.