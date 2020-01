Bayern: Zahl der Arbeitslosen steigt auf mehr als 200 000

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist zum Ende des alten Jahres kräftig gestiegen, liegt aber weiter auf sehr niedrigem Niveau. Im Dezember waren im Freistaat 208 421 Menschen ohne Arbeit. Das waren 4,7 Prozent mehr als im November und 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. «Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in Bayern aber weiterhin stabil», sagte Ralf Holtzwart, der Chef der Regionaldirektion.

Nur in zwei der sieben bayerischen Regierungsbezirke liegt die Arbeitslosigkeit über drei Prozent: in Oberfranken mit 3,2 und Mittelfranken mit 3,3 Prozent. Im Langfristtrend ist die Arbeitslosigkeit in Bayern ohnehin geradezu dramatisch zurückgegangen: Noch im Jahr 2005 waren zeitweise mehr als eine halbe Million Menschen ohne Job.

An den aktuellen Arbeitslosenzahlen lässt sich die derzeitige konjunkturelle Abkühlung nicht ablesen – im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote nahezu unverändert, obwohl die bayerische Industrie in einer Rezession steckt. Außerdem ist auch die Zahl der Arbeitsplätze in Bayern weiter gestiegen – laut Hochrechnung der Arbeitsagentur hatten im Oktober 5,79 Millionen Menschen in Bayern einen sozialversicherungspflichtigen Job.

Deutlich wird die schwierige Lage insbesondere der Autoindustrie und der Maschinenbaubranche an der stark geschrumpften Zahl offener Stellen: Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der gemeldeten Stellen um fast neun Prozent auf 115 689 gesunken. Der Bedarf an neuem Personal sinkt laut Arbeitsagentur hauptsächlich in konjunkturabhängigen Branchen wie Zeitarbeit und verarbeitendem Gewerbe und im Handel. Das trifft vor allem Menschen mit niedriger Qualifikation: Am stärksten ist mit einem Minus von 12,8 Prozent die Nachfrage nach Helfern zurückgegangen.

dpa

Die Zahlen aus der Region

In Ostbayern hat es auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zum Vorjahr keine großen Veränderungen gegeben.

In der Stadt Regensburg sind 2.869 Menschen ohne Job, das sind 80 mehr als im Dezember 2018.

Im Landkreis Regensburg gibt es 35 Arbeitslose mehr, hier sind auch über 200 Arbeitsstellen weniger gemeldet als zuvor.

Im Landkreis Cham haben 1760 Personen keine Arbeit, hier gibt es die größte Veränderung im Jahresvergleich.

Im Landkreis Kelheim ist die Arbeitslosigkeit sogar zurückgegangen! Nur 1.481 Menschen haben dort keinen Job.

Region Aktueller Monat Veränderung zum Vorjahresmonat Quote Regensburg-Stadt 2.869 +80 3,2 Landkreis Regensburg 2.047 +35 1,8 Landkreis Cham 1.760 +151 2,4 Landkreis Kelheim 1.481 -168 2,1

Weitere Zahlen finden Sie auch unter https://statistik.arbeitsagentur.de/