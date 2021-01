Bayern: Tauwetter, Regen und Hochwassergefahr

Nach dem dauerhaften Schneefall der letzten Tage taut es jetzt. Hinzu kommt auch Regen. Deshalb steigt in einigen Teilen Bayerns die Hochwassergefahr.

Die Menschen in Bayern müssen sich örtlich auf Tauwetter und Hochwassergefahr einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Donnerstag mit länger anhaltendem Regen. Im Süden Bayerns erwarten die Wetterexperten, dass der Schnee schmilzt. Der Wetterdienst warnt daher vor Tauwetter im Süden, im äußersten Süden sogar vor starkem Tauwetter. Auch im Norden des Landes warnen die Meteorologen vor Tauwetter. In Teilen Unter- und Oberfrankens kann es zu Hochwasser kommen, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei acht bis zwölf Grad.

Auch am Freitag rechnen die Wetterexperten mit Regen, zudem mit starken bis stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis zwölf Grad. Aktuell gibt es für Ostbayern noch keine Gefahrenmeldung vor Hochwasser, dies könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern. Durch steigende Temperaturen werden im Verlauf des Donnerstags ansteigende Wasserstände an vielen Flüssen erwartet. Dabei können erste Meldestufen im nördlichen Teil Bayerns und dem Einzugsgebiet der Altmühl in der Nacht zu Freitag überschritten werden.

Hochwasser-Meldestufe 2 in Kelheim möglich

In Kelheim wird in den kommenden Tagen der Pegel der Donau weiter steigen. Nach ersten Hochrechnungen des Hochwassernachrichtendienstes Bayern könnte bereits am Wochenende die Meldestufe 2 erreicht werden. Aktuell liegt der Pegel bei 248 cm. Ab 460 cm ist die Meldestufe 1 erreicht, bei 490 cm die Meldestufe 2.

An der Eisernen Brücke in Regensburg liegt der Pegelstand aktuell bei 212 cm. Auch hier könnte in den kommenden Tagen die Meldestufe 1 knapp erreicht werden.

dpa/Hochwassernachrichtendienst Bayern/MB