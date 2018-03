Bayern: Arbeitslosenzahl sinkt dank Frühjahrsbelebung auf 231 500

Die bayerische Wirtschaft ist auch im vergangenen Jahr kräftig gewachsen – zum achten Mal in Folge. Das Bruttoinlandsprodukt stieg preisbereinigt um 2,8 Prozent auf 594 …

Industrie und Bau lassen bayerische Wirtschaft stark wachsen Die bayerische Wirtschaft ist auch im vergangenen Jahr kräftig gewachsen – zum achten Mal in Folge. Das Bruttoinlandsprodukt stieg preisbereinigt um 2,8 Prozent auf 594 …

Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen München und die Oberpfalz Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

