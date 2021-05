Bayern: OTH Regensburg auf Platz 1

Die OTH Regensburg belegt unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern den ersten Platz. Dies geht aus einem Hochschulranking hervor, bei dem mehrere Bachelorstudiengänge geprüft wurden: Informatik, Medizinische Informatik, Technische Informatik, Künstliche Intelligenz und Data Science.

Damit zählt die OTH weiter zu den Top-Adressen in Deutschland.

In der Informatik zählt die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) weiter zu den Top-Adressen in Deutschland. Das geht aus dem am Dienstag, 4. Mai 2021, veröffentlichten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor. Demnach hat die Fakultät Informatik und Mathematik erneut hervorragende Bewertungen von Studierenden erhalten.

Im aktuellen CHE Hochschulranking wurden folgende Bachelorstudiengänge der OTH Regensburg gerankt: Informatik, Medizinische Informatik, Technische Informatik, Künstliche Intelligenz und Data Science. Dabei hat die OTH Regensburg viele überdurchschnittliche Bewertungen durch die Studierenden erhalten. 13 Indexe wurden bewertet – vom Lehrangebot, über das Studium im Ausland bis hin zu Angeboten zur Berufsorientierung – 11 Mal gab es Platzierungen in der Spitzengruppe. Das CHE hat zudem eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang und einen sehr guten Kontakt zur Berufspraxis im Bachelorstudium ermittelt. Unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern bedeutet dies Platz 1.

Prof. Dr. Ralph Schneider, als Vizepräsident an der OTH Regensburg für Studium und Lehre zuständig, freut sich, dass im aktuellen CHE Ranking „in der Informatik die kontinuierlich sehr guten Ergebnisse aus den vergangenen Jahren erneut bestätigt worden sind“. Prof. Dr. Christoph Skornia, Dekan der Fakultät Informatik und Mathematik, will sich mit seinen Kolleg*innen nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Im Gegenteil: „Unser Ziel ist es, die Spitzenposition der größten Informatikfakultät aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern weiter auszubauen.“ Zuversichtlich stimmt ihn dabei, dass unter anderem die Qualität der Studienorganisation generell sowie die Praxisrelevanz der vermittelten Qualifikationen überdurchschnittlich gut bewertet wurden.

In der Pflegewissenschaft standen die Bachelorstudiengänge Pflege dual und Pflegemanagement im Fokus des CHE Rankings sowie der erste grundständige Studiengang Pflege in Bayern, der erst zu Beginn des Wintersemesters 2020/2021 an der OTH Regensburg gestartet war. Auf Anhieb gab es hier Bewertungen im guten Mittelfeld. Besonders erfreulich: Im Bachelorstudiengang Pflege ist die Unterstützung am Studienanfang groß, Bibliotheksausstattung und IT-Infrastruktur zählen zur Spitzengruppe in dem Ranking.

Das CHE Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Das Ranking ist unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.

Pressemitteilung OTH Regensburg / MeS