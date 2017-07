Trotz des Dauerregens in Teilen Bayerns hat es in der Nacht auf Donnerstag keine größeren Polizeieinsätze gegeben. Nur im südlichen Teil Oberbayerns führte das schlechte Wetter zu Beeinträchtigungen: Dort habe man ein paar Straßen sperren müssen, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte.

Wegen Hochwassers war zudem ein Teil der Bahnstrecke von München nach Garmisch-Partenkirchen gesperrt. Zwischen Eschenlohe und Oberau verkehrten keine Züge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Die Sperrung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde in den frühen Morgenstunden aufgehoben. Der Ersatzverkehr mit Bussen sollte noch bis 8 Uhr andauern.

Am Mittwoch hatte der anhaltende Regen in vielen Gebieten im Freistaat die Hochwassergefahr steigen lassen – allerdings warnte das Landesamt für Umwelt noch nicht vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten, sondern lediglich auf Feldern und Wiesen vor allem im Allgäu, in Südostbayern und in Franken. Für Donnerstag rechnete der Deutsche Wetterdienst mit nachlassendem Niederschlag.

dpa/MF