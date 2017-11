Bayern: Landtags-SPD will Demokratiedenkmal

Zum bevorstehenden 100. Gründungstag des Freistaats im Jahr 2018 fordert die Landtags-SPD die Errichtung eines bayerischen Freiheits- und Demokratiedenkmals. In einem Brief an Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) plädiert SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher dafür, einen Gestaltungswettbewerb auszuschreiben.

Rinderspacher verweist darauf, dass die 1918 gestürzte Monarchie viele Denkmäler in Bayern hinterlassen hat, es aber nur wenige Gedenkorte für die Demokratie gebe. «Ein Freistaat ohne Freiheitsdenkmal ist wie ein Park ohne Bäume», argumentiert der SPD-Politiker in dem Brief an Seehofer. Ein Demokratiedenkmal solle «Zeichen des Stolzes und der Freude sein, die Monarchie in unblutiger Revolution überwunden und den Grundstein für die bayerische Demokratie gelegt zu haben». In Berlin sei zur Erinnerung an die Wiedervereinigung das Denkmal für Freiheit und Einheit geplant.

Der Sozialist Kurt Eisner hatte am 8. November 1918 in einer Proklamation die Republik ausgerufen, darin heißt es: «Bayern ist fortan ein Freistaat.» Der nach Österreich geflohene König Ludwig III. entband wenige Tage später die bayerischen Beamten, Offiziere und Soldaten von ihrem Treueeid. Rinderspacher hatte zuvor bereits gefordert, den 8. November zum neuen Feiertag zu erklären, das hat die Staatsregierung abgelehnt.

dpa/MF