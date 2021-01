Bayern: Joachim Herrmann verschärft Polizeikontrollen an beliebten Ausflugsorten

Ab Montag, 11. Januar gilt in ganz Bayern die 15-Kilometer-Bewegungsbeschränkung. Diese Regelung gilt für Personen, dessen Landkreis oder kreisfreie Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern aufweist. Sie dürfen sich dann nicht mehr als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernen. Bezugspunkt für den 15-Kilometer-Radius ist die Außengrenze der Wohnortgemeinde. Ausschlaggebend ist der Zahlenstand des Robert-Koch-Institus (RKI) am Montag, 11. Januar, 0.00 Uhr. An beliebten touristischen Ausflugsorten wie zum Beispiel im Bayerischen Wald wird die Polizei verschärft kontrollieren.

Das Innenministerium informiert jeden Tag über jene Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern, für die aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern die ’15-km-Regel‘ für touristische Tagesausflüge gilt, sowie über die Regionen, in denen touristische Tagesreisen untersagt wurden. Die Übersicht ist ab morgen , Montag, 11. Januar 2021 täglich unter https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/hotspotregionen/ abrufbar. Laut den RKI-Daten von heute, Sonntag, 0.00 Uhr, liegen 26 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern.