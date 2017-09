Bayern: Ferien sind vorbei – erster Schultag für 112.000 Schüler

Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeichnet sich in den größeren Städten Bayerns ein Anstieg des Briefwähleranteils ab. So rechnet die Stadt München mit 300 000 …

Bayern: Städte erwarten mehr Briefwähler Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeichnet sich in den größeren Städten Bayerns ein Anstieg des Briefwähleranteils ab. So rechnet die Stadt München mit 300 000 …

Am 1. September war bereits meteorologischer Herbstbeginn. Jetzt, pünktlich zum Schulbeginn, geht’s wohl auch mit den Temperaturen weiter nach unten. Das bedeutet gleichzeitig …

Ende des Sommers: Wann schließen unsere Freibäder? Am 1. September war bereits meteorologischer Herbstbeginn. Jetzt, pünktlich zum Schulbeginn, geht’s wohl auch mit den Temperaturen weiter nach unten. Das bedeutet gleichzeitig …

Es wäre auch zu schön gewesen: Geldscheine im Wert von 500 Millionen haben Kinder in der bayerischen Stadt Regen gefunden. Sie lieferten das Bündel artig bei ihrem 48 Jahre alten …

Regen: Kurze Hoffnung auf Millionenschatz Es wäre auch zu schön gewesen: Geldscheine im Wert von 500 Millionen haben Kinder in der bayerischen Stadt Regen gefunden. Sie lieferten das Bündel artig bei ihrem 48 Jahre alten …

Bayern: Aufwärtstrend im Tourismus hält an Wie das Bayerische Landesamt für Statistik nach vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus mitteilt, stieg die Zahl der Gästeankünfte der 12 000 geöffneten …

