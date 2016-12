Der Arbeitsmarkt in Bayern zeigt auch 2016 seine herausragende Stärke und steht im Bundesländervergleich unangefochten an der Spitze. „Das Jahr 2016 wird als Rekordjahr am bayerischen Arbeitsmarkt in die Geschichtsbücher eingehen!“, zeigte sich Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller heute überzeugt und weiter: „Knapp 5,4 Millionen Menschen sind in Bayern sozialversicherungspflichtig beschäftigt – so viele wie noch nie! Die Arbeitslosenquote lag in diesem Jahr kontinuierlich unter den Werten des Vorjahres. Das ist historischer Tiefstand! Ich gehe davon aus, dass wir im Jahresdurchschnitt 2016 mit 3,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote seit fast 20 Jahren erzielen werden. Diesen Schwung wollen wir mit in das neue Jahr nehmen.“

