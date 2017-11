Bayern-Ei: Ausschuss erwartet Zeugen aus dem Landkreis Straubing-Bogen

Im Salmonellenskandal um die Firma Bayern-Ei sollen am Dienstag (10.00 Uhr) im Untersuchungsausschuss des Landtags Vertreter des Landkreises Straubing Bogen als Zeugen vernommen werden. Zum Auftakt ist CSU-Landrat Josef Laumer geladen, anschließend sollen verschiedene Mitarbeiter des Landratsamtes angehört werden, darunter Veterinäre und Lebensmittelkontrolleure.

Ein Veterinär aus dem Landkreis Straubing Bogen saß im Zuge der Ermittlungen des Skandals zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. In den vergangenen Wochen hatten bereits Vertreter der Landkreise Dingolfing-Landau und Deggendorf ausgesagt – unisono hatten sie über zu wenig Personal und zu hohe Belastungen geklagt.

Der von der Opposition im Landtag initiierte Ausschuss zum Lebensmittelskandal um die Firma Bayern-Ei untersucht derzeit die Hintergründe für den Eierskandal der niederbayerischen Firma. Die Bayern-Ei-Standorte in den Kreisen Dingolfing-Landau und Straubing-Bogen waren 2014 von den Salmonellen-Kontaminationen betroffen, in deren Folge in mehreren europäischen Ländern Menschen erkrankten. Mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein.

Die Behörden und die Staatsregierung sehen sich im Zuge des Salmonellen-Skandals unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten zwar früh von dem Skandal gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt. Kritisiert wird aber auch die Art und Häufigkeit der erfolgten Kontrollen durch Veterinäre und Lebensmittelexperten.

