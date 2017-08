Bayern: Deutlich mehr Freibadbesucher als im Vorjahr

Nach Ärzte ohne Grenzen will auch die Regensburger Organisation Sea Eye vorerst keine Einsätze zur Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen im westlichen Mittelmeer mehr …

date 2017-08

Mittelmeer: Sea Eye setzt Rettungseinsätze aus Nach Ärzte ohne Grenzen will auch die Regensburger Organisation Sea Eye vorerst keine Einsätze zur Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen im westlichen Mittelmeer mehr …

Bayern: Tarifeinigung im Einzelhandel möglich Die monatelangen Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel könnten am Dienstag mit einer Einigung zu Ende gehen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte zuvor an, dass sie einen …

Ehe für alle: Mehr Personal für Standesämter? Die Vorbereitungen für die Umsetzung der «Ehe für alle» in Bayerns Standesämtern sind schon in vollem Gange. In München etwa wird derzeit geprüft, ob das Personal aufgestockt …

Neumarkt: Martin Schulz ist Deutschlands Grill-König Der neue Grillkönig in Deutschland heißt Martin Schulz. Der 38-Jährige aus Berg bei Neumarkt (Bayern) gewann mit seinem Team «Grill-Doch-Mal» am Sonntag bei den Deutschen …

