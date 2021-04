Bayern: Blitzmarathon vom 21. bis 22. April 2021

Am Mittwoch (21. April) startet um 6 Uhr der Blitzmarathon in Bayern. An rund 2.100 Messstellen im Freistaat finden Geschwindigkeitskontrollen statt. Das Bayerische Innenministerium hat die Messstellen auf seiner Homepage veröffentlicht.

Der europaweite ‚Speedmarathon‘ wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ‚ROADPOL‘ koordiniert. Bayern beteiligt sich daran im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel‘. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Zu schnelles Fahren ist Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle

„Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des achten Bayerischen Blitzmarathons. Knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück. 2020 wurden in Bayern insgesamt 147 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet. Das waren trotz des pandemiebedingt geringeren Verkehrsaufkommens mehr Unfalltote als 2019 (141). „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betonte Herrmann. „Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.“ Alle Messstellen stehen auf dieser Seite zum Download zur Verfügung – jeder kann sich damit rechtzeitig informieren.

Geschwindigkeitskontrollen an rund 2.100 Messstellen in Bayern

Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, den 22. April, 6 Uhr durch. Insgesamt rund 1.800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2.100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen.

In Regensburg wird an neun Stellen geblitzt, unter anderem am Rennweg, der Kumpfmühler Straße oder auch in der Nordgaustraße. Im Landkreis Regensburg gibt es zum Beispiel in Regenstauf, Obertraubling, Donaustauf oder Wöth an der Donau Messtellen. Auch im Landkreis Cham wird geblitzt. In Cham selbst gibt es sechs Messstellen, im Landkreis sollten Sie in Bad Kötzting, Chamerau, Roding oder auch Rötz aufpassen. In der Stadt Kelheim gibt es eine Messstelle, aber auch im Landkreis wird vereinzelt geblitzt.

Alle Messstellen finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Innenministeriums.

Trotz veröffentlichter Messstellen gab es 10.821 Geschwindigkeitssünder in 2019

Beim letztmaligen 24-Stunden-Blitzmarathon vom 3. bis zum 4. April 2019 hat die Bayerische Polizei insgesamt 10.821 Geschwindigkeitssünder ertappt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. ‚Spitzenreiter‘ war ein 30-jähriger Autofahrer, der auf der B300 bei Neusäß in Schwaben mit 160 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 gemessen wurde.

Bayerisches Innenministerium / MB