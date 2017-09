Bayern: Aufwärtstrend im Tourismus hält an

Am Dienstag, 12.09.2017, ist es wieder soweit: Die Sommerferien in Bayern sind zu Ende und die Schüler starten wieder in ein neues Schuljahr. Insbesondere für die Erstklässler …

Schulanfang: Polizei gibt Tipps für den Schulweg Am Dienstag, 12.09.2017, ist es wieder soweit: Die Sommerferien in Bayern sind zu Ende und die Schüler starten wieder in ein neues Schuljahr. Insbesondere für die Erstklässler …

Ausbildung: Bayerische Staatsforsten stellen 67 Lehrlinge ein Die Bayerischen Staatsforsten starten am 1. September ihre Ausbildungsoffensive und stellen 67 Lehrlinge ein. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ausbildungen in …

