Bayern: Arbeitsmarktzahlen sinken weiter

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 7.098 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 484 Personen oder 6,4 Prozent weniger als im Vormonat und 568 Personen oder 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,1 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat und 0,2 unter dem Oktober des letzten Jahres.

„Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen erneut. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich die Zahl der Arbeitslosen auch im Jahresvergleich nochmals deutlich verringerte. Gleichzeitig steigt der Bestand an gemeldeten offenen Arbeitsstellen kontinuierlich an. Auf dem Ausbildungsmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild. Während die Bewerberzahl im Vergleich zu den letzten Jahren in etwa gleich bleibt, stieg die Anzahl der gemeldeten offenen Ausbildungsstellen stetig. Bleibt abzuwarten, in wie weit offene Arbeits- und Ausbildungsstellen mit Zuwanderern besetzt werden können. Nach Beendigung Ihrer Integrationsmaßnahmen werden im kommenden Jahr deutlich mehr geflüchtete Menschen auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt drängen. Der zunehmende Fachkräftemangel wird sich dadurch nur teilweise kompensieren lassen. Daher gewinnt die Qualifizierung von gering qualifizierten Beschäftigten in Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung zunehmend an Bedeutung. Allein in diesem Jahr konnten wir bereits über 300 Beschäftigte fördern. “ - Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg