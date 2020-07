Bayern: 80 Kinos bekommen Programmprämien – auch in Regensburg und Cham

Mehr als 80 Kinos sind vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) für ihr Programm ausgezeichnet worden. Fördergelder in Höhe von 860.000 Euro wurden am Mittwoch in München an die Filmtheater verteilt. Mit dabei sind auch Kinos in Regensburg und Cham.

Spitzenprämien gingen an das Lichtspiel in Bamberg (25 000 Euro), das Casino Aschaffenburg (20 000 Euro) und das Stadtkino Trostberg (15 000 Euro). Die übrigen Betreiber bekamen je 10.000 Euro.

Dazu zählen in Ostbayern: