Bayern: 500 Euro Bußgeld für Verstöße gegen Ausgangssperre

Ab Mittwoch, 16.12.2020 gilt in ganz Bayern die Ausgangssperre. Wer nach 21 Uhr ohne triftigen Grund auf der Straße unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

Das Kabinett hat am Montag in seiner Sitzung in München eine entsprechende Erweiterung des Bußgeldkatalogs beschlossen.

«Wir machen eine Ausgangssperre ab 21.00 Uhr für ganz Bayern», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Es sei wichtig, den Lockdown ernst zu nehmen und die Zahl der Kontakte zu reduzieren.

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen bayernweit über 200 liege, sei Bayern letztlich flächendeckend ein Hotspot. Dies zeige, wie wichtig die Ausweitung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkung sei.

Diese Regelungen gelten bis mindestens 10. Januar 2021 und betreffen damit auch die Weihnachtstag und Silvester!

Triftige Gründe:

Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung untersagt, es sei denn, dies ist begründet aufgrund

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen,

der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke,

der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts,

der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger

Personen und Minderjähriger,

der Begleitung Sterbender,

von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder

von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen.

