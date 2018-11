Bayerischer Wald: Zahl der Auerhühner ist stabil

Während des Winterhalbjahrs 2016/2017 wurden durch das Sammeln von insgesamt 1324 Kotproben in den Nationalparks sowie in den umliegenden Habitaten in den Bereichen Arber, Bischofsmais und Dreisessel die Vorkommen des Auerhuhns erfasst und dazu populationsgenetische Untersuchungen durchgeführt. Die Zahlen wurden ausgewertet und mit den Ergebnissen aus dem ersten Projekt in den Jahren 2009 bis 2011 verglichen. Das Ergebnis ist erfreulich, denn die Größe der Population ist leicht angestiegen. Beim ersten Monitoring wurde die Population auf 556 Tiere geschätzt, jetzt sind es 605. Zwei Drittel der Auerhühner leben dabei in den beiden Nationalparks. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Auerhühner in den Nationalparks einen geeigneten Lebensraum finden.