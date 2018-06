Bayerischer Verdienstorden 2018 verliehen

Seit 2003 ist er Bezirksrat des Bezirkes Oberpfalz, seit 2008 Bezirkstagspräsident sowie seit Juli 2010 Landrat des Landkreises Cham. Die international agierende Einrichtung der Jugendbildungsstätte Waldmünchen baute Franz Löffler als Vorsitzender des Zweckverbandes Jugendhaus Waldmünchen federführend mit auf. Als Mitglied der Vorstandschaft des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Cham und des Bezirksverbandes Oberpfalz ist er seit vielen Jahren sozial engagiert.

Bis 2010 war er als ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins der Trenckfestspiele in Waldmünchen aktiv. Franz Löffler ist als Mitglied in den Hauptausschuss der Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald eingebunden. In dieser Funktion wurde er auch zum Beauftragten der Oberpfalz für diese Europaregion bestellt und engagiert sich besonders für die länderübergreifende Zusammenarbeit und die Stärkung der an der Euregio beteiligten Randregionen. Als Vorsitzender der „Tourismusgemeinschaft Waldmünchen Urlaubsland“, des „Energievereins Cerchov“ und des „Aktionsbündnisses Cerchov“ fördert er seit Jahren erfolgreich kommunale Bürgerinteressen. Herr Löffler ist zudem Ehrenmitglied des Oberpfälzer Kulturbundes. Franz Löffler hat sich durch seinen weit über das normale Maß hinausgehenden beruflichen und diversifizierten ehrenamtlichen Einsatz für die sozialen Belange seiner Mitmenschen, die Brauchtums- und Kulturpflege in der Oberpfalz und die Völkerverständigung in einem geeinten Europa hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger erworben, für die ihm als Dank und Anerkennung der Bayerischen Verdienstorden verliehen wird.