Bayerischer Fußballverband: Oberpfälzer Vereine informieren sich bei Kreis-Online-Treffs

Besondere Zeiten beim Bayerischen Fußballverband aufgrund des Coronavirus.

Die Pressemitteilung des BFV:

In diesen besonderen Zeiten bedarf es einer Umgestaltung der Informationsweitergabe: Der Fußballbezirk Oberpfalz erreichte von 10 bis 21 Uhr mit sechs Kreis-Online-Treffs alle oberpfälzer Vereine.

Dabei informierte Bezirksvorsitzender Thomas Graml zusammen mit den Kreisvorsitzenden Rupert Karl (Regensburg), Karlheinz Sölch (Cham/Schwandorf) und Albert Kellner (Amberg/Weiden) insgesamt 438 Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter.

Angesprochen wurde unter anderem die derzeitige Lage, Möglichkeiten des weiteren Saisonverlaufs und die finanzielle Situation. Klar ist, dass sich der Bayerische Fußball-Verband um seine Mitgliedsvereine kümmern möchte. Knapp 200 Wortmeldungen versuchten die Verantwortlichen des oberpfälzer Fußballs zu beantworten, gleichwohl es zu vielen Fragen noch keine Antwort gäbe: „Leider müssen wir erst die Lage abwarten, um schlussendlich zum Wohle der bayerischen Fußballfamilie Entscheidungen treffen zu können“, so Bezirksvorsitzender Thomas Graml, der gleich ergänzte: „Klar ist, dass es sicherlich nicht nur bei diesen sechs Kreis-Online-Treffs bleiben wird. Unsere Vorstellung ist es, mit möglichst allen oberpfälzer Vereinen in Kontakt zu treten. So können wir uns durchaus Video-Konferenzen mit einzelnen Ligen vorstellen.“

Die wichtigsten Aussagen des Webinars in der Übersicht:

Wir haben aktuell den Spielbetrieb ganz bewusst bis auf weiteres ausgesetzt. Das heißt: Wir wissen nicht, wann wieder Fußball gespielt werden kann. Das weiß zum aktuellen Zeitpunkt niemand.

Wir machen uns natürlich Gedanken zu möglichen Szenarien zur Fortsetzung des Spielbetriebs und wir verstehen, dass hier alle Sicherheit wollen: aber wir brauchen keine Spekulationen oder Was, Wäre, Wenn-Thesen. Und wir alle brauchen auch rechtliche Sicherheit, für jeden Verein und auch für den Verband. Rechtliche Sicherheit haben wir vor allem dann, wenn wir so eng wie möglich den Anordnungen und Vorgaben der Regierung und der staatlichen und kommunalen Behörden folgen.

Die Existenz unserer Vereine steht für uns an oberster Stelle. Dabei geht es bei weitem nicht alleine um den Spielbetrieb, sondern es sind mehrheitlich ganz andere Dinge, die unsere Vereine am wirtschaftlichen Leben halten: Sommerfeste beispielsweise, Gaststätten-Pachten der Vereinswirte, die plötzlich ausfallen oder der Eigenbetrieb des Vereinsheims, dazu weiterlaufende Kosten ohne signifikante Einnahmen. Es geht aber auch um die Existenz aller einzelnen Personen in einem Verein und die, die für den Verein da sind. Trainer, Platzwarte, Putzfrauen, Schiedsrichter, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Der BFV steht selbst auch finanziell vor einer Situation, die es in diesem Ausmaß so noch nicht gegeben hat. Wir können heute noch nicht detailliert abschätzen, wohin die Reise wirklich geht. Wir haben versucht ein Szenario anzunehmen, damit wir planen können. Wir gehen in einem schlechten Fall nach einer ersten Hochrechnung von einem finanziellen Einnahmeverlust für den BFV von mehreren Millionen Euro aus.

Wir müssen ehrlich sein: Der BFV wird die bereits von den Vereinen entrichteten Gebühren der Vergangenheit nicht zurückzahlen können und wir werden auch in Zukunft nicht auf Beiträge unserer Mitglieder, d.h. der Vereine verzichten können. Und wir können den Vereinen auch keine Kredite oder Zuschüsse geben, weil es der Verband rein rechtlich nicht darf und auch wirtschaftlich in keiner Weise leisten kann.

Wir haben uns dazu entschlossen, für alle zentral geführten Schiedsrichterpools beim Verband, also bis einschließlich zu den Kreisligen, nun aktuell zwischenabzurechnen und die bei uns vorgehaltene und nicht benötigte Liquidität an die Vereine zurückzuerstatten, weil diese die Vereine in der aktuellen Situation sicher gut gebrauchen können. Die am häufigsten gestellten Fragen des Webinars in der Übersicht: Wie geht es mit der Saison weiter? Welche Szenarien gibt es? Gibt es Trainingstipps für zu Hause? Wie werden die Wechselfristen, die 6-Monats-Frist, Wechsel von älteren A-Jugendlichen geregelt? Wo kann ich meine finanziellen Schäden und Einnahmeausfälle melden? Gibt es Hilfe vom Staat? Darf der Rasen gemäht werden? Wie wir mit Spielersperren umgegangen? Bleiben die bestehen, werden die gekürzt? Gibt es Trainingstipps für zu Hause? Wenn die Saison eingefroren oder über den 30.6. verlängert wird, wie schaut es dann mit Trainer- und Spielerwechsel aus? Einzelne Reaktionen der Vereine: TSV Reuth: BESTEN DANK an die Organisatoren!! Eine gute Sache in dieser schwierigen Zeit!! SV Kauerhof: Fand das Webinar toll. Sehr informativ Man hat euch einwandfrei verstanden und es gab keine störenden Nebengeräusche wie sonst bei den Sitzungen in einem Sportheim. Bewirtet wurde ich von meiner Frau perfekt, da kann ich das Trinkgeld mal höher ausfallen lassen. Weiter so! ASV Cham: Tolle Sache das man immer wieder auf den aktuellen Stand sind. Das Webinar ist sicher zukunftsorientiert. SV Rittsteig: Vielen Dank für das angebotene Webinar, sprechen, reden und informieren ist immer eine gute Sache, besonders in solchen Zeiten. SV Pfatter: Ihr Macht an tollen Job. Aber das Ehrenamt ist überlastet in so einer Situation. Ich merke es an mir und ich kann Ehrenamt und Arbeit kaum noch verbinden wegen Arbeitgeber und Anerkennung. Deshalb werde ich in Zukunft leider mich zurücknehmen müssen. Ist als Jugendleiter und Trainer nebenbei nicht mehr möglich. Die Anerkennung ist einfach seitens der Arbeitgeber nicht da. Hier ist Handlungsbedarf. TV Riedenburg: Bleibts gsund. Bleibst dahoam. Zam schaff ma des. Weiterführende Informationen des Bayerischen Fußball-Verbandes: Neuigkeiten zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für den bayerischen Amateurfußball finden Sie fortlaufend aktualisiert auf unserer Informationsplattform: bfv.de/corona In der nächsten Zeit wird es vermehrt Webinar-Angebote der Kampagne Pro Amateurfußball geben. Wir versuchen, nach und nach weitere Online-Schulungen realisieren zu können: bfv.de/webinare