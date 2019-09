Baumfällarbeiten entlang der B301 zwischen Siegenburg und St. Johann

Von Montag, 30. September bis voraussichtlich Mittwoch 2. Oktober und bei Bedarf auch noch am Freitag, den 4. Oktober werden entlang der Bundesstraße B301 im Bereich des Naturschutzgebiets „Binnendünen bei Siegenburg“ zwischen dem Kreisverkehr bei Siegenburg und St. Johann Baumfällarbeiten durchgeführt.

Während der Fällarbeiten regelt die Straßenmeisterei Abensberg den Verkehr jeweils ab morgens 8 Uhr bis nachmittags 15:30 Uhr mit Hilfe einer Ampelanlage.

Der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF organisiert in Zusammenarbeit mit der Waldbesitzvereinigung Kelheim-Thaldorf die Fällarbeiten. Die Arbeiten sind notwendig geworden, als vergangenen Februar zahlreiche Bäume und Äste durch Schneebruch geborsten sind. Damit in Zukunft die Gefahr in diesem Bereich minimiert wird, werden diese Bäume nun entfernt. Um die Verkehrssicherheit und um auch die Vitalität der Bäume zu verbessern wird der Baumbestand entlang der Bundesstraße aufgelichtet.

MWi