Bauarbeiten zwischen Essing und Kelheim: Geänderter Fahrplan auf der Linie VLK 1 (RBO 6022) ab 12.08.2019

Wegen Bauarbeiten zwischen Essing und Kelheim wird der Fahrplan der Linie VLK 1 ab 12.08. bis vorraussichtlich 18.08.19 geändert.

Die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Kelheim (VLK) möchte ihre Fahrgäste darauf aufmerksam machen, dass aufgrund der Baumaßnahmen zwischen Essing und Kelheim ab Montag, den 12.08.2019 bis voraussichtlich 18.10.2019 ein Umleitungsfahrplan für die VLK-Linie 1 eingeführt wird.

Fahrten, die in Dietfurt oder Riedenburg beginnen und in Saal/Bahnhof enden, können im Stadtgebiet Kelheim die Haltestellen „Kelheimwinzerstr. Abzw. Hallstattstraße“ und „Kelheimwinzerstr. Abzw. Kuckuckstraße“ sowie die „Starenstraße“ nicht mehr bedienen.

Durch diese Änderung kann der Anschluss an den Zug in Saal gewährleistet werden. Die Abfahrtszeiten an den einzelnen Haltestellen ändern sich dadurch nicht bzw. nur geringfügig.

Alternativ kann am Wöhrdplatz in Kelheim auf die VLK-Linie 2 (RBO 6036) umgestiegen werden, welche die Haltestellen in der „Hallstattstraße“ und der „Starenstraße“ weiterhin anfährt.

Der Landkreis Kelheim bittet alle Fahrgäste um Verständnis. Für Fragen steht die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Kelheim unter der Telefon-Nr. 09441/207-3522 gerne zur Verfügung.