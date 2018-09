Baseball: Termin für Entscheidung bei den Legionären steht

Die Buchbinder Legionäre Regensburg spielen am 29. September ab 13.00 Uhr das fünfte Play-off-Match in Bonn fertig.

Dies gab der Verband am Montagabend offiziell bekannt. Das Spiel musste am Sonntag aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit beim Stand von 3:2 für die Hausherren abgebrochen werden. In diesem Spiel fällt die Entscheidung um das Finale für die Deutsche Meisterschaft.

Junioren feiern Deutsche Vizemeisterschaft

Trotz eines hervorragenden Auftritts bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft mussten sich die Junioren der Buchbinder Legionäre am Ende mit der Vizemeisterschaft begnügen. Nach vier klaren Siegen in Gruppenphase sowie im Halbfinale unterlagen sie im Endspiel in der heimischen Armin-Wolf-Arena dem Titelverteidiger Untouchables Paderborn denkbar knapp mit 2:3.

Legionäre-Schüler erreichen 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft

Die U12-Endrunde um die deutsche Meisterschaft in Stuttgart beendete das Schüler-Livepitch-Team der Buchbinder Legionäre auf Platz 3. Mit 2:1-Siegen schlossen die Regensburger mit 2:1-Siegen die Gruppe B mit dem zweiten Platz ab. Im Spiel um Platz drei konnten sie sich dann gegen den Zweiten der gruppe A, den Untouchables Paderborn mit 12:2 durchsetzen.