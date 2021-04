Baseball: Doppelsieg zum Bundesliga-Start für die Guggenberger Legionäre Regensburg

Trotz des spannenden und umkämpften Spielverlaufs des ersten Aufeinandertreffens beider Teams konnten die Hawks in Spiel zwei des Doubleheaders nicht mehr viel entgegensetzen. Nach einem schnellen ersten Inning ohne Punkte begann Nino Sacasa den Punktereigen für die Gäste von der Donau. Er brachte mit seinem Double sowohl Lukas Jahn als auch Paul Wittmann zurück über die Homeplate. Weitere Punkte in diesem Spielabschnitt erreichten Nino Sacasa, Matt Vance, David Grimes und Pascal Amon.

Nach einem Homerun von Paul Wittmann zu Beginn des 3. Innings wechselten die Hausherren den Werfer und holten sehr früh Hagen Rätz auf den Mound. Aber auch er konnte gegen die schlaglustige Offensive der Guggenberger Legionäre zunächst nicht viel ausrichten und musste weitere Runs zulassen. Pascal Amon gelang in diesem Inning auch sein 3-Run-Homerun zum Zwischenstand von 12:0. Nach drei schnellen Aus der Gastgeber aus Schwaben im unteren Teil des dritten Innings waren die Legionäre wieder am Zug und nutzen das vierte Inning für sechs weitere Runs zum Endstand von 18:0. Der Regensburger Pitcher-Neuzugang Kaleb Bowman brachte die verkürzte Spielzeit souverän hinter sich und ließ insgesamt nur einen Hit zu.

Am kommenden Samstag ist die Mannschaft zu Gast bei den IT sure Falcons Ulm. Ihre ersten Heimspiele werden die Legionäre dann am 17.4. um 19 Uhr und am 18.4. um 14 Uhr gegen die Mannheim Tornados in der Armin-Wolf-Arena bestreiten.

Pressemitteilung Guggenberger Legionäre Regensburg