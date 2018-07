Baseball: Buchbinder Legionäre starten in die Zwischenrunde

Mit 19:9-Zählern aus der Hauptrunde starten die Buchbinder Legionäre am kommenden Wochenende in die Top-4-Zwischenrunde. Zum Auftakt treffen die Regensburger Baseballer gleich auf die München-Haar Disciples, die mit 20:8-Siegen vor den Oberpfälzern rangieren. Am Samstag treten die Mannen von Trainer Kai Gronauer um 14 Uhr im Ballpark Eglfing an. Am Sonntag folgt das Rückspiel, ebenfalls um 14 Uhr, in der heimischen Armin-Wolf-Arena.

In den drei vergangenen spielfreien Wochen stand für die Legionäre, mit Ausnahme der Regensburger Nationalspieler, überwiegend Regeneration auf dem Programm. „Seit letzter Woche läuft das Training wieder normal“, erklärt Kai Gronauer. „Die Jungs sind gut erholt und wieder frisch im Kopf und freuen sich auf die Zwischenrunde.“ Den kommenden sechs Wochen sieht der Legionäre-Coach zuversichtlich entgegen. „Wir haben hart gearbeitet, um in die Zwischenrunde zu kommen. Jetzt sind wir natürlich heiß darauf, auch den zweiten Platz und die Halbfinal-Qualifikation zu schaffen.“

In der Top-Vier-Runde wird eine Einfachrunde mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen absolviert. Neben den Münchnern sind die Heidenheim Heideköpfe und die Mainz Athletics die weiteren Gegner. Mit Heidenheim und Haar konnten die Buchbinder Legionäre die Heimspiele aufteilen, sodass an fünf der sechs Spielwochenenden auch ein Heimspiel stattfindet. Die besten Zwei dieser Zwischenrunde qualfizieren sich für das Play-offs und treffen im Halbfinale überkreuz erstmals auf Teams der 1. Bundesliga Nord.

Der Spielplan der Buchbinder Legionäre in der Top-4-Zwischenrunde:

28.7., 14 Uhr in Haar, 29.7., 14 Uhr Heimspiel gegen München-Haar Disciples; 4.8., 14 Uhr, in Heidenheim, 5.8., 14 Uhr Heimspiel gegen Heidenheim Heideköpfe; 10.8., 19 Uhr, in Mainz; 11.8., 14 Uhr, in Mainz; 18.8., 14 Uhr, Heimspiel gegen München-Haar Disciples; 19.8., 14 Uhr, in Haar; 25.8., 15 Uhr Heimspiel gegen Heidenheim Heideköpfe; 26.8., 14 Uhr, in Heidenheim; 31.8., 19 Uhr, Heimspiel gegen Mainz Athletics; 1.9., 13:30 Uhr, Heimspiel gegen Mainz Athletics.