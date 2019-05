Barbing: 10.000 Euro aus Gaststätte gestohlen – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 11.05.2019, drangen im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 10:50 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Kirchstraße in Barbing ein. Der/die unbekannte(n) Täter gelangten vermutlich mittels einer Leiter in das Obergeschoss und hebelten dort mehrere Fenster auf. Aus der Gaststätte wurde Bargeld im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf ca. 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Neutraubling unter der Telefonnummer 09401 / 9302-0 mitgeteilt werden.

Pressemitteilung PI Neutraubling