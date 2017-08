Am Mittwoch, 02.08.2017 kam gegen 15:15 Uhr in der Ampelkreuzung Staatsstr. 2140/Wettzellerstr. eine 33-jährige Urlauberin mit ihrem Motorrad zu Sturz. Die Motorradfahrerin hatte zuvor ein Bremsmanöver wegen eines aus Fahrtrichtung Blaibach kommenden Pkws eingeleitet. Der etwa 40 bis 50-jährige Pkw-Fahrer bemerkte den Sturz des Motorrades, setzte seine Fahrt aber unvermittelt fort. Er war mit einem silberfarbenen Klein-Pkw der Marke Opel oder VW unterwegs und trug zur Unfallzeit eine bunte Schirmkappe. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Sturz glücklicherweise nicht verletzt. An ihrem Motorrad entstand aber Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting hat die Ermittlungen wegen einer möglichen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 09941/9431-0

PM/MB