Am 30.06.17 gegen 18 Uhr befuhr ein 16-jähriger in Miltach mit Traktor samt Güllefass die Staatsstraße 2140 von Untervierau kommend in Richtung Oberndorf. Der 16-jährige überholte einen, in gleicher Richtung fahrenden, 68-jährigen Radfahrer und touchierte diesen beim Wiedereinscheren nach rechts. Durch die Berührung kam der Radfahrer zu Sturz und zog sich dabei mehrere Frakturen zu. Mittels Hubschrauber wurde der schwer verletzte Radfahrer in ein Klinikum geflogen.

