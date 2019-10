Bad Kötzting: „Senior Made“ Papiertüten für den Christkindlmarkt

In Bad Kötzting laufen derzeit die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt. Aber in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Organisatorin Steffi Träger hat mit den Heimbewohnern der Seniorenresidenz St. Benediktus aus Zeitungs-Altpapier selbstgemachte Papiertaschen gebastelt, die bei ersten Test-Einsätzen bereits sehr gut und gerne in Anspruch genommen worden sind.

Die Meldung aus Bad Kötzting:

Alles spricht derzeit von „Vermeidung von Plastikverpackung“ – wir haben das Thema aktiv aufgegriffen und diese tolle Lösung gefunden. Die Mitarbeiter der Seniorenresidenz waren so begeistert von den Tüten, dass sie sich bereit erklärt haben, mit den Heimbewohnern das Jahr über so viele Tüten zu falten, kleben und lochen, dass sie die Budenbetreiber auf unserem Christkindlmarkt damit ausstatten können. Es wird dabei komplett auf Plastik verzichtet, die Zeitungstüten können nach dem Einkauf sogar noch als Biomülltüte verwendet werden. Die Tüten wurden in verschiedenen Größen gefertigt – durch ein paar Tricks sind sie sogar auch sehr stabil geworden.

MF / Stadt Bad Kötzting