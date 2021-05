Bad Kötzting: Kein Pfingstritt

Es hagelt aktuell Absagen von großen Festen. Jetzt ist auch klar: In Bad Kötzting wird es dieses Jahr keinen Pfingstritt und auch keine Pfingstfestwoche geben. Das hat die Stadt Bad Kötzting heute bekannt gegeben.

Bürgermeister Markus Hofmann gibt bekannt, dass aufgrund der Pandemie auch in diesem Jahr leider der Kötztinger Pfingstritt und die Pfingstfestwoche mit den gesamten Pfingstfeierlichkeiten nicht durchgeführt werden können. Das Pfingstgelöbnis wird wie im Jahr 2020 von einer Dreiergruppe bestehend aus dem Kreuzträger, dem Offiziator und einem Begleiter zu einem vorher nicht genannten Termin vor Pfingsten erneuert. Die aktuelle rechtliche Situation lässt leider keine anderen Entscheidungen zu.

Anstatt des Volksfestes ist man bemüht an den Pfingstfeiertagen wieder einen sog. „Pfingst Drive-In“ auf dem Festplatz anzubieten, bei dem sich die Kunden vom Auto aus ihre kulinarischen Volksfest-Schmankerl abholen können. Ebenso arbeitet die Stadt derzeit zusammen mit der Pfarrei an der Idee, am Pfingstsonntagabends einen Bittgang (natürlich zu Fuß, ohne Pferde) für die Gläubigen der Pfarrei, beschränkt auf max. 150 Personen, anzubieten. Nähere Details dazu gibt es aber noch nicht – müssen noch ausgearbeitet werden.

Pressemitteilung Bad Kötzting / MeS