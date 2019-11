Bad Kötzting: Ehrliche Finderin gibt Geldbeutel zurück

Eine 83-jährige Rentnerin hatte am 31.10.2019 gegen Mittag in einem Geschäft in der Innenstadt eingekauft und dabei ihre Geldbörse liegen lassen. Als sie dies bemerkte, ging sie zurück, konnte sie jedoch nicht mehr finden und erstattete deshalb Strafanzeige bei der Polizei.

In der Geldbörse befand sich ein mittlerer dreistelliger Betrag. Wie sich herausgestellt hat, hat eine 30-jährige Frau ebenfalls dort eingekauft. Sie fand dabei den Geldbeutel der Rentnerin und gab ihn bei der Polizei ab.

Die Rentnerin wurde verständigt. Das gesamte Bargeld war noch da.

