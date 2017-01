Das gute Ergebnis ist für Rundler und ihr Team aber längt kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. „Wir arbeiten längst auf Hochtouren an der Vermarktung für 2017. Viele Marketing-Maßnahmen werden wir in Kooperation mit der Limes-Therme umsetzen. Hier waren wir bereits im vergangenen Jahr sehr erfolgreich – beispielsweise in der PR- und Pressearbeit für die neue Römer-Sauna, mit der wir millionenfach Abdrucke in verschiedensten Printmedien erzielt haben“, so Rundler, die eine „erneute Steigerung der Zahlen für 2017“ fest im Blick hat.