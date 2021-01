Bad Gögging: Dachstuhlbrand fordert hohen Sachschaden

Am Freitag, den 22.01.2021, kurz nach 20:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Dachstuhl eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Siedlungsstraße mitgeteilt.

Als kurze Zeit später die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Handeln der eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Neustadt a.d. Donau, Bad Gögging, Sittling und Abensberg konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Das Dach musste nach den Löscharbeiten abgedeckt werden.

Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der Schaden bewegt sich im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist derzeit gerade Gegenstand der Ermittlungen bei der PI Kelheim. Es liegen jedoch keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor.

(Pressemitteilung der PI Kelheim)