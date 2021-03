Bad Abbach: Streit zwischen Nachbarn eskaliert

Dicke Luft in Bad Abbach; Am Samstag ist ein Streit unter Nachbarn eskaliert.

Am 13.03.2021 gegen 14:00 Uhr eskalierte ein verbaler Streit zwischen Nachbarn in Bad Abbach. Ein 42-jähriger Marktbewohner schlug seinem 59-jährigen Nachbarn mit der Faust in den Bauch. Im Anschluss stieg der jüngere Mann in seinen Pkw ein um damit wegzufahren.

Hierbei touchierte er beim Rangieren den Nachbarn leicht am linken Fuß. Die Ehefrau des älteren Mannes wurde ebenfalls leicht vom Pkw touchiert.

Das Ehepaar blieb nach eigenen Angaben bei der Auseinandersetzung unverletzt.

PI Kelheim