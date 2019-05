Bad Abbach: Schuss abgegeben

In der Nacht auf den 19.05.2019 wurde auf einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche ein Schuss abgegeben. Die Kugel beschädigte ein Schild und einen Fensterrahmen auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück.

Am Sonntag, den 19.05.2019, um 00:30 Uhr, wurde von einer bislang unbekannten Person auf einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche, geschossen. Das Geschoss durchschlug ein „Privatgrundstück“ Schild, welches sich an einem in der Nähe befindlichen Grundstückszaun von Am Mühlenberg befindet. In dem Grundstück befindet sich ein Holzschuppen. Ein Fensterrahmen wurde durch das Geschoss ebenfalls beschädigt. Das Projektil konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen wurden von der PI Kelheim übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Schützen, oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Kelheim, Tel. 09441/5042-0, zu wenden.