Bad Abbach: Schüler helfen bedürftigen Familien

Die Schülerinnen und Schüler der Angrüner-Mittelschule in Bad Abbach unterstützen bedürftige Familien. Die Jugendlichen erstellten und gestalteten zusammen mit ihrer Lehrerin Lorena Augustin einen Jahreskalender mit Bildern. Mit Unterstützung der Angrüner-Stiftung wurden 500 Exemplare gedruckt, deren Erlös an bedürftige Familien geht. Aber auch die Kalender selbst werden in Bad Abbach an verschiedene Einrichtungen gespendet, wie dem Kindergarten, dem Altersheim oder der Asklepios Klinik.

„Die Schülerinnen und Schüler sind stolz, mit einer so tollen Aktion Menschen in dieser schwierigen Zeit helfen zu können.“ Lorena Augustin, Lehrerin

