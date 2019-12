Bad Abbach: Mann bietet Kindern Bonbons an

Ein Mann soll in Bad Abbach Kindern Bonbons angeboten haben. Darüber hat eine 35-jährige Mutter die Polizei am Mittwochnachmittag (04.12.19) informiert. Zu dem Zwischenfall kam es bei der Grundschule in der Dr.-Franz-Schmitz-Straße.

Die Pressemeldung der Polizei Kelheim:

Eine 7-Jährige war gegen 12:15 Uhr auf dem Heimweg und ging hier an zwei unbekannten Männern auf dem Gehweg vorbei. Einer der Männer hat ihr offenbar mehrere Bonbons angeboten, indem er sie in der offenen Hand vorzeigte. Die Männer dürften Ausländer gewesen sein, da sie sich in einer für das Kind nicht verständlichen Sprache unterhielten und wirkten dem äußeren Erscheinungsbild nach wie Bauarbeiter.

Die Polizei traf kurz nach der Verständigung in der Dr.-Franz-Schmitz-Straße ein, konnte jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Sämtliche Arbeiter auf der benachbarten Baustelle der Hauptschule wurden einer Kontrolle unterzogen. Hieraus ergaben sich bislang keine weiteren Ermittlungsansätze.

Auch wenn zunächst keine Hinweise auf Straftaten vorliegen, nimmt die Polizei derartige Mitteilungen ernst. Daher bitten wir um weiteren Hinweise in dieser Sache unter 09441/5042-0.