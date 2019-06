Bad Abbach: Blitzeinschlag in Haus

Am frühen Abend des Donnerstag (20.06.19) kam es offensichtlich zu einem Blitzeinschlag in ein freistehendes Einfamilienhaus am Kalkofenring in Bad Abbach (Landkreis Kelheim).

Hierbei entwickelte sich ein Schmorbrand in der Dachdämmung, außerdem schmorten sämtliche Sicherungen durch. Steckdosen wurden teilweise meterweit aus den Wänden geschleudert, während der Hausbewohner noch auf der Couch saß. Durch Explosionsgeräusche erlitt er nach derzeitigem Stand leichte Knalltraumata, wurde aber wohl glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Zu einem weitreichenden Stromausfall kam es nicht, allerdings wurde die Energie über die Stromleitungen auf die Nachbarschaft verteilt, wodurch auch dort Schäden an den elektronischen Endgeräten entstanden. Die Feuerwehr Bad Abbach löschte den Brand.

Der entstandene Sachschaden am und im Wohnhaus wird vorläufig auf ca. 12.000 € geschätzt.

17 Einsätze in Niederbayern

In Niederbayern sind ab 18:30 Uhr insgesamt 17 Einsätze aufgrund des Unwetters gemeldet worden. Diese verliefen aber weitestgehend glimpflich. Der Blitz unter anderem in Wohnhäuser, einen Telekomverteiler und in den Kirchturm von Deggendorf eingeschlagen.

Pressemitteilung PI Kelheim