Bad Abbach: Abzocke bei Sanitär-Notdienst – 1.600 Euro für eine halbe Stunde Arbeit!

Im Landkreis Kelheim haben am Wochenende dreiste Handwerker für eine halbe Stunde Arbeit und geringe Materialkosten etwa 1.600 Euro von einer Vermieterin verlangt. Diese hatte sich an einen Notdienst-Vermittler gewandt, nachdem in ihrem Mietshaus ein Wasserschaden aufgetreten war. Das Geld haben die Betrüger gleich in bar verlangt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Wucher.

In den vergangenen Wochen hatte es im Landkreis Kelheim bereits Berichte über Wucher gegeben, allerdings war hier ein Schlüsseldienst „am Werk“ – und hat ebenfalls zu viel Geld verlangt. In diesem Fall hat die Polizei allerdings bald einen Ermittlungserfolg melden können.

Der Polizeibericht zum Fall am Wochenende:

Am Sonntag erfuhr eine 56-jährige Vermieterin aus dem Landkreis Regensburg, dass es in ihrem Mietshaus in Bad Abbach einen Wasserschaden gab. Bei einer Internetrecherche stieß sie auf einen Sanitärnotdienst-Vermittler, welcher schließlich eine Firma aus Hessen beauftragte, den Wasserschaden zu beheben. Zwei Handwerker verlangten schließlich für eine halbe Stunde Arbeitszeit und geringfügige Materialkosten etwa 1.600€. Die Handwerker verlangten die sofortige Bezahlung in Bar. Im Nachgang erstattete die Geschädigte Vermieterin nun Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen wegen Wucher wurden eingeleitet.

Polizeimeldung/MF