Am Freitagabend fuhr ein alkoholisierter 74-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg in Bad Abbach auf einen geparkten Pkw auf und schob diesen noch auf einen weiteren auf.



Am 02.06.17 gegen 20.44 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis Regensburg die Kaiser-Karl-V.-Allee ortseinwärts. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, der wiederum auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Dadurch wurde auch der Zaun eines angrenzenden Anwesens beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursache unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der 74-Jährige wurde bei dem Anstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro.

