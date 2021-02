Bad Abbach: 25-Jähriger schießt aus Auto

Manchmal fragt man sich schon, was in den Köpfen mancher Menschen vorgeht. In Bad Abbach hat ein Zeuge beobachtet, wie ein junger Mann mit einer Waffe aus einem fahrenden Auto geschossen hat.

Am Freitagabend schoss ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seiner Schreckschusspistole senkrecht aus dem Schiebedach eines fahrenden Fahrzeugs. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Der Schütze konnte kurz darauf ermittelt und anschließend von mehreren Einsatzkräften der PI Kelheim zu Hause überrascht werden. Bei dem Mann konnte neben zwei erlaubnisfreien Luftdruck- bzw. Spielzeugwaffen auch die besagte Schreckschusspistole aufgefunden werden. Über seine Gründe für die Schüsse machte er keine Angaben.

Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

PM/EK